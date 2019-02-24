Дмитрий Азаров: "Кубок Мира по сноукайтингу в Тольятти будем поддерживать и в дальнейшем"
24 февраля 2019 22:07
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"Мы рады, что в Тольятти проводится такой интересный спортивный фестиваль, соревнования международного уровня. В этом году поддержку в его проведение оказал Дмитрий Азаров", - отметил Дмитрий Шляхтин.
"Кубок Мира по сноукайтингу в Тольятти будем поддерживать и в дальнейшем. В Самарской области уникальные условия для проведения соревнований!", - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба минспорта СО.
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