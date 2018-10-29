Дмитрий Азаров: "«Крылья» смотрелись очень прилично против «Зенита»"

63

Наша команда показала хорошую игру, но поразить ворота соперника так и не смогла."Хорошая игра! Крылья смотрелись очень прилично против «Зенита», доминировали по ходу всей игры и бились до последней минуты.С такой игрой и поддержкой болельщиков будет результат!", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.