Дмитрий Азаров: " Главная задача - освоение спортивного объекта номер один, стадиона"
10 октября 2018 20:03
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В Самарской области разрабатывается детальная концепция использования инфраструктуры Чемпионата, выстраивания спортивной пирамиды.
" Главная задача - освоение спортивного объекта номер один, стадиона. По нему педантично каждый метр, каждое помещение сегодня расписывается по федерациям, по фитнес-центрам, по зонам отдыха и активности, и я уверен, что у нас все получится", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
"Стадион, после того, как он будет передан в региональную собственность, будет использован по полной. Но самое главное - он будет служить спорту, футболу. В планах - создание футбольного центра развития детского футбола. У нас есть две мощные школы, известные на всю страну – это Академия Коноплева и школа "Крыльев Советов". Мы предполагаем создать единый центр, который будет заниматься подготовкой детей, будет готовить, в том числе профессиональных футболистов для нашей команды", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава Самарской области также отметил значение обмена опытом между регионами в сфере развития спорта.
"В каждом регионе есть что-то свое: где-то сделано больше с точки зрения развития инфраструктуры, где-то есть предприятия, которые изготавливают спортинвентарь. Нужно брать этот опыт на вооружение, развивать и у нас производство спортинвентаря и специального оборудования. Опыт Самарской области тоже интересен. Наш стенд является одним из самых посещаемых, конечно, это не случайно. Главная задача - добиться исполнения задач, которые поставил Президент – 55% активно занимающихся физкультурой и спортом. У Самарской области пока этот показатель гораздо ниже – 35%. И сегодня идет обмен мнениями, опытом, идеями о том, как достигнуть этого показателя, ведь за ним - здоровье нации", - сказал руководитель области.
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