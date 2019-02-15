Директор по развитию «Крыльев Советов» рассказал о целях визита Черчесова в расположение команды

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подвел итоги сбора самарской команды в Турции.— Все прошло нормально, отыграли две последние игры, вечером команда вернется домой. Игры прошли хорошо, сначала смешанный состав обыграл юрмальский «Спартак» (5:2), потом основная команда вечером выиграла у казахстанской команды «Кайсар» (3:0), там уже отличились и Жано, и Канунников. Работу на сборах оценим уже в чемпионате. Вроде все идет нормально, но сборы — это одно дело, а в чемпионате все по-другому.— Сосидели и смотрели второй тайм матча «Спартака» со словенцами, а потом уже нашу игру. Он больше всего следил за игроками национальной команды Казахстана у соперника, с которыми предстоит нашей сборной играть. За нашими игроками тоже смотрел, — сказал Шикунов.Напомним, что сборная России сыграет с Казахстаном 24 марта в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.Станислав Черчесов / Фото: © Thomas Eisenhuth / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru