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Директор по развитию «Крыльев Советов» рассказал о целях визита Черчесова в расположение команды

15 февраля 2019 09:58
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Директор по развитию «Крыльев Советов» рассказал о целях визита Черчесова в расположение команды
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов подвел итоги сбора самарской команды в Турции.

— Все прошло нормально, отыграли две последние игры, вечером команда вернется домой. Игры прошли хорошо, сначала смешанный состав обыграл юрмальский «Спартак» (5:2), потом основная команда вечером выиграла у казахстанской команды «Кайсар» (3:0), там уже отличились и Жано, и Канунников. Работу на сборах оценим уже в чемпионате. Вроде все идет нормально, но сборы — это одно дело, а в чемпионате все по-другому.

— Со Станиславом Черчесовым сидели и смотрели второй тайм матча «Спартака» со словенцами, а потом уже нашу игру. Он больше всего следил за игроками национальной команды Казахстана у соперника, с которыми предстоит нашей сборной играть. За нашими игроками тоже смотрел, — сказал Шикунов.

Напомним, что сборная России сыграет с Казахстаном 24 марта в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Станислав Черчесов / Фото: © Thomas Eisenhuth / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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