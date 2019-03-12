Девушки из Самары завоевали награды на первенстве России по мини-футболу
12 марта 2019 19:34
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Соревнования проходили в 4 возрастных категориях.
В турнире девушек до 12 лет самарская СШОР №11 заняла 2 место.
Среди девушек до 14 лет СШОР №11 заняла 3 место.
Тренер команд - Галина Комарова, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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