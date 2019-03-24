Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,24 марта, 16:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/03:
USD 63.77
0.03
EUR 72.59
-0.2
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Девочка впервые пришла на игру НХЛ и получила в подарок клюшку от Никиты Задорова. Видео

24 марта 2019 14:58
101
Малышка сразу расплакалась от радости.
Защитник клуба "Колорадо" Никита Задоров сделал счастливой юную болельщицу команды, которая впервые пришла на игру Национальной хоккейной лиги, передает newsru.com.

Перед началом матча регулярного чемпионата с "Чикаго" девочка получила от российского спортсмена клюшку в подарок и расплакалась от радости.

Матч завершился домашней победой "Колорадо" со счетом 4:2. Задоров результативными действиями на площадке не отметился. На данный момент клуб из Денвера занимает восьмую строчку в Западной конференции и имеет неплохие шансы на попадание в плей-офф.

Видео здесь.



Фото:   соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
750
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
614
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
886
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8010
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8487
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8216
Весь список
Спорт в регионе
24 марта 2019  14:58
Малышка сразу расплакалась от радости.
Девочка впервые пришла на игру НХЛ и получила в подарок клюшку от Никиты Задорова. Видео
Малышка сразу расплакалась от радости.  Спорт в регионе
101
24 марта 2019  11:20
Дмитрий Азаров поздравил земляков с 5-летием комплекса ГТО
Дмитрий Азаров поздравил земляков с 5-летием комплекса ГТО
Губернатор отметил, что комплекс ГТО – это неотъемлемая часть славной истории нашей страны. Спорт в регионе
136
23 марта 2019  18:46
В пользу детей с синдромом Дауна.
В Самаре на лыжной базе "Чайка" состоялся благотворительный забег "Спорт во благо"
В пользу детей с синдромом Дауна.   Спорт в регионе
254
23 марта 2019  17:09
Автором точного удара стал Павел Яковлев.
На стадионе "Металлург" "Крылья Советов" обыграли саратовский "Сокол" - 1:0
Автором точного удара стал Павел Яковлев.  Спорт в регионе
285
23 марта 2019  15:57
Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми на турнире в японской Сайтаме, получив в сумме двух программ 211,76 балла.
Россия выиграла первую за шесть лет медаль ЧМ в танцах на льду
Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми на турнире в японской Сайтаме, получив в сумме двух программ 211,76 балла.  Спорт в регионе
279
23 марта 2019  12:22
Тольяттинская «Лада» будет играть в Высшей хоккейной лиге
Тольяттинская «Лада» будет играть в Высшей хоккейной лиге
Игра в КХЛ требует привлечения спонсоров. Спорт в регионе
339
23 марта 2019  11:42
Сегодня, 23 марта состоится товарищеская игра
Сегодня, 23 марта состоится товарищеская игра "Крылья Советов - Сокол"
Начало в 13:00. Спорт в регионе
400
Весь список


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
3473
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
387
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
672
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
647
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1101
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
817
Весь список

Фоторепортажи
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
795
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
898
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1857
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2091
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1230
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
936
Весь список

Мероприятия
Митинг на Физкультурной собрал порядка 800 человек
«Веснушка» на экваторе: фестиваль студенческого творчества выходит на финишную прямую
Выставка «Его Величество – театр!» открывается в Самарском музее Алабина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные