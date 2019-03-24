Девочка впервые пришла на игру НХЛ и получила в подарок клюшку от Никиты Задорова. Видео
24 марта 2019 14:58
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Перед началом матча регулярного чемпионата с "Чикаго" девочка получила от российского спортсмена клюшку в подарок и расплакалась от радости.
Матч завершился домашней победой "Колорадо" со счетом 4:2. Задоров результативными действиями на площадке не отметился. На данный момент клуб из Денвера занимает восьмую строчку в Западной конференции и имеет неплохие шансы на попадание в плей-офф.
Видео здесь.
Фото: соцсети
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