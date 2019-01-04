Декада спорта и здоровья в Самарской области
4 января 2019 14:58
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1 января в г.о. Самара состоялся открытый праздничный забег «Ежегодный забег обещаний». В мероприятии приняли участие около 150 человек.
2 января в п. Комсомольский м.р. Кинельсский Самарской области состоялись «Веселые старты» для учащихся начальных классов. Общее количество участников – 47 человек.
3 января п. Кинельский Самарской области проведены соревнования по лыжным гонкам «Лыжные гонки на призы Деда мороза» для учащихся общеобразовательных школ м.р. Кинельский. В соревнованиях принимали участие 54 человека.
3 января в с.п. Тимашево м.р. Кинель-Черкасы Самарской области состоялось спортивное мероприятие «Лыжная прогулка». В мероприятии принимали участие, как взрослые, так и дети (около 20 участников).
3 января в с.п. Покровка м.р. Нефтегорский Самарской области состоялись соревнования по настольному теннису, посвященные памяти генерала Юрия Алексеевича Супонева. В соревнованиях приняло участие 18 человек. Победители и призеры распределились следующим образом: I место – Ковалевский Вадим, II место – Кавкаев Андрей, III место – Широкшин Владимир.
3 января в шахматном клубе муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр «Кинель» состоялись игры 39-го чемпионата г.о. Кинель Самарской области по шахматам, в котором принимали участие около 40 человек.
3 января в г.о. Октябрьск Самарской области состоялся новогодний чемпионат по настольным играм. Более 50 человек стали участниками данного мероприятия. В программу вошли соревнования по шахматам среди взрослых и детей, а также семейные командные соревнования по шафлборду и джакколо.
Все участники стали обладателями новогодних подарков, а призёрами и чемпионами по настольным играм стали: команда «Снежинки» – I место, команда «Ракета» – II место, команда «Победа» – III место.
В соревнованиях по шахматам среди взрослых I место занял Токтаров В, II место – Авдеев В., III место – Тагаев Н. и Овчинников Ю.
Среди детей победителем стал Гаршенин Иван, второе место занял Липский Богдан и третье место занял воспитанник специальной школы Юсупов Сергей.
3 января в г.о. Отрадный Самаркой области состоялись соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжная гонка на призы Деда Мороза».
В соревнованиях принимали участие все желающие в возрасте от 5 до 70 лет. Участники в своих категориях награждены медалями и грамотами за I место, грамотами за II и III места. Все лыжники на финише награждены сладкими призами от Деда Мороза и Снегурочки.
По области организованны массовые катания на коньках (участие принимают около 25000 человек) и лыжах (участие принимают 15000 человек), передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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