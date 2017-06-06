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Действующий чемпион Китая по ушу Пэн Ао Фэн проведет 10 тренировок в Самаре

6 июня 2017 16:44
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6 июня начались тренировочные сборы для команды Самарской федерации ушу.
Сегодня, 6 июня, начались тренировочные сборы по спортивному ушу для команды Самарской федерации ушу. Главным тренером самарских школьников на время спортивных сборов будет действующий чемпион Китая по ушу Пэн Ао Фэн.

Для Самарской федерации ушу это уже третий опыт работы с китайскими спортсменами. Каждые два года с целью повышения квалификации спортсменов и тренерского состава федерация приглашает мастеров из Китая. В гостях у самарских ушуистов уже побывали участники сборных провинций Китая - Хэнань и Хэбэй. В этом году в Самару приглашен топовый спортсмен шанхайской сборной.

Пэн Ао Фэн - действующий спортсмен, член шанхайской сборной по ушу-таолу, неоднократный чемпион и призер чемпионатов Китая по ушу-таолу и чуантун. Получил спортивное образование на факультете «Ушу-таолу» шанхайского
спортивного колледжа.

Тренировки с Пэн Ао Фэном проводятся с 6 по 10 июня.

«​Пэн Ао Фэн – это один из самых знаменитых мастеров спортивного ушу планеты, достойно заслуживший звание «Элитный спортсмен». Он приехал в Самару практически сразу после участия в 13-й всекитайской спартакиаде, которая проходит раз в 4 года, где занял 2 место в искусстве владения Цзянь (прямой меч). Пэн Ао Фэн сейчас в отличной форме, и я уверен, что он подарит воспитанникам Самарской федерации ушу огромнейший  заряд энергии и вдохновения на новые результаты, - отметил президент Самарской федерации ушу Александр Лазарев, сообщает пресс-служба Самарской федерации ушу. 
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