Действующий чемпион Китая по ушу Пэн Ао Фэн проведет 10 тренировок в Самаре

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Для Самарской федерации ушу это уже третий опыт работы с китайскими спортсменами. Каждые два года с целью повышения квалификации спортсменов и тренерского состава федерация приглашает мастеров из Китая. В гостях у самарских ушуистов уже побывали участники сборных провинций Китая - Хэнань и Хэбэй. В этом году в Самару приглашен топовый спортсмен шанхайской сборной.Пэн Ао Фэн - действующий спортсмен, член шанхайской сборной по ушу-таолу, неоднократный чемпион и призер чемпионатов Китая по ушу-таолу и чуантун. Получил спортивное образование на факультете «Ушу-таолу» шанхайскогоспортивного колледжа.Тренировки с Пэн Ао Фэном проводятся с 6 по 10 июня.«​Пэн Ао Фэн – это один из самых знаменитых мастеров спортивного ушу планеты, достойно заслуживший звание «Элитный спортсмен». Он приехал в Самару практически сразу после участия в 13-й всекитайской спартакиаде, которая проходит раз в 4 года, где занял 2 место в искусстве владения Цзянь (прямой меч). Пэн Ао Фэн сейчас в отличной форме, и я уверен, что он подарит воспитанникам Самарской федерации ушу огромнейший заряд энергии и вдохновения на новые результаты, - отметил президент Самарской федерации ушу Александр Лазарев, сообщает пресс-служба Самарской федерации ушу.