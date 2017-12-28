Деды Морозы сыграли в футбол со сборной самарских детей из школ-интернатов

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За команду Новогодних волшебников на поле вышли известный юморист и капитан команды КВН "Сок" Дмитрий Колчин, ветераны клуба Динар Шарипов, Виктор Гаус, Равиля Аряпов, Геннадий Сарычев и Антон Бобер, финансовый директор ПФК "Крылья Советов" Игорь Поваров, телеведущие ТРК "Губерния", сотрудники, друзья и партнеры клуба а также представители партнеров благотворительной акции от компаний "Папа Джонс", "Вольский кондитер-2" и "Coca Cola". Обслуживал игру экс-арбитр, а ныне глава федерации футбола Самары Сергей Марушко.Матч Дедов Морозов и детей вновь вызвал ажиотаж и яркие эмоции у всех участников. На сей раз в матче участвовало свыше ста человек. После игры, завершившейся боевой ничьей 3:3, всем участникам матча были вручены подарки с символикой Чемпионата Мира 2018. За Дедов Морозов два гола забил Антон Бобер, а счет в игре открыл вечно молодой и легендарный Равиль Аряпов.Каждый ребенок получил сладкий подарок и игрушку от совместной благотворительной акции ТРК "Губерния" и "Крыльев Советов". Партнер акции "Вольский кондитер" предоставил 200 сладких наборов для детей. Отдельно стоит отметить, что сотрудники ТРК "Губерния" закупили мячи для школ-интернатов, а "Крылья Советов" передали футбольную форму для школы-интерната №115.Фото: ФК "КС"