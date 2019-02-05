Cпортсмен ЦСКА/Самара стал самым молодым чемпионом мира в сноуборде
5 февраля 2019 14:15
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Чемпион мира среди юниоров, участник Олимпийских игр 2018 года рядовой спортроты самарского филиала ЦСКА Дмитрий Логинов завоевал «золото» в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в американском Парк-Сити.
В финальном заезде Логинов победил словенца Тима Мастнака, упавшего на старте. Замкнул тройку лидеров немец Стефан Баумайстер, который опередил в заезде за третье место двукратного чемпиона Олимпиады-2014 в Сочи россиянина Вика Уайлда.
«Я не могу в это поверить. Мне всего 19. Я самый молодой чемпион мира за всё время, это просто невероятно. Я много раз участвовал в соревнованиях в таких условиях, так что был хорошо готов сегодня. Я знал, что нужно успешно выступить в квалификации, и мне это удалось. А теперь я - чемпион мира», - цитирует спортсмена ЦСКА официальный сайт Международной федерации лыжного спорта.
Чемпионат мира завершится в воскресенье, 10 февраля.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ ЦСКА/Самара
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