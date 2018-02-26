Членство ОКР в Международном олимпийском комитете МОК может быть восстановлено 27 или 28 февраля

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По словам Тарпищева, уже известны результаты проверки всех российских спортсменов, кроме лыжниц и хоккеистов. И все они оказались «чистыми».25 февраля глава наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц заявила, что комитет может принять решение о восстановлении членства ОКР в первых числах марта.В начале декабря 2017 года исполком МОК дисквалифицировал российскую сборную. Избранным «чистым» спортсменам разрешили выступать на Играх в Пхёнчхане в статусе нейтральных, под олимпийским флагом и без национальной атрибутики.Ожидалось, что членство ОКР восстановят до конца Игр, но этого не случилось. Главной причиной отказа стали положительные допинг-пробы керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.