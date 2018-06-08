Через Самарскую область пройдет факельная эстафета «Бег Мира»
8 июня 2018 15:29
Присоединяйтесь к «Бегу Мира» и Вы станете участниками удивительного творческого события, целью которого является развитие и поддержание культуры мира на Земле!
Во время пробега факел Мира объединяет миллионы людей - от детей до пенсионеров, от обычных граждан до мировых лидеров. Каждый человек, мечтая и искренне надеясь на возможность гармонии в мире, может усилить глобальную волну дружелюбия и доброй воли. Основными участниками «Бега Мира» являются команды волонтеров - энтузиастов спорта, профессиональных спортсменов и любителей, которые передают факел Мира из рук в руки.
В 2018 году "Бег Мира" пройдет по территории более 100 стран, включая Россию, все страны Европы, Китай, Казахстан, США, Канаду, Мексику, Южную Корею, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Аргентину и страны Африки. Общая длина маршрутов эстафеты составит свыше 70 тысяч километров, в том числе по России 15 тысяч километров.
На торжественной церемонии открытия эстафеты возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 10 апреля 2018 г. дипломаты и известные спортсмены пожелали бегунам из разных стран успехов на дорогах мира. С добрым напутствием выступил вице-консул Генерального консульства РФ в Нью-Йорке Евгений Успенский.
В России старт в Тюмени даст начало двум основным российским веткам – Западной и Восточной. Участники Западной ветки, пробежав через уральские озера и столицу нашей Родины – Москву, по степям Поволжья и предгорьям Кавказа, финишируют в Ставрополе 21 сентября - в международный День Мира, в праздновании которого можно будет принять участие на торжественном Фестивале Мира. Преодолев бескрайние просторы и могучие реки Сибири, бегуны Восточной ветки финишируют во Владивостоке 24 августа.
Команда Азиатско-Тихоокеанского региона пересечет границу Российской Федерации 22 июня в Республике Алтай и, преодолев самый горный участок эстафеты в нашей стране, встретится с бегунами Восточной ветки 30 июня в Новосибирской области. На границе Польши и Калининградской области 1 июля российская команда встретится с европейской командой, чтобы вместе пробежать по самому западному региону России.
В День России 12 июня в Смоленске стартует Смоленская ветка с финишем в Брянске 19 июня. Вдоль побережья Черного моря пройдет Крымская ветка, со стартом в Севастополе 14 сентября и финишем 18 сентября в Керчи.
В эстафете самое главное - участие. Поддержите идеалы эстафеты и пронесите факел Мира вместе с командой по Вашему городу!
На церемониях встреч с командой «Бега Мира» вы также сможете:
- спеть песню о дружбе и мире, поделиться своими достижениями в спорте;
- подготовить рисунки на тему "Мечты о мире", чтобы подарить их бегунам, которые передадут ваши рисунки детям других городов и стран;
- подготовить музыкальные или спортивные выступления.
Мы будем рады проявлению любого вашего творчества, выражающего гармонию и радость! Приходите всей семьей!
Через Самарскую область Бег Мира проходит с 1995 года. По территории Самарской области пройдет Западная ветка эстафеты, в период с 18 по 21 июля 2018 года со стороны Оренбургской области через районы: Похвистневский, г о Похвистнево, Кинель-Черкасский, Сергиевский, Кошкинский, Елховский районы с передачей Факела в Ульяновскую область.
Расписание и подробная информация об эстафете «Бег Мира» здесь, сообщает пресс-служба минспорта СО.
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Комментарии
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