Чемпионкой России по фигурному катанию стала 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова
22 декабря 2018 23:55
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Наполненной драмой получилась не только короткая, но и произвольная программа на чемпионате России по фигурному катанию. Евгения Медведева сумела собраться и выдать почти безупречный прокат, поднявшись с 14-го места на 7-е, передает life.ru.
А её соперница по Олимпиаде Алина Загитова, напротив, упала, и это стоило ей не только первого места, но и вообще попадания в тройку призёров.
Олимпийскую чемпионку в итоге обошли не только более юные подопечные Этери Тутберидзе, но и воспитанница Валентины Чеботарёвой Станислава Константинова.
Настоящими звёздами произвольной программы стали 14-летние фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова. Они обе сумели идеально исполнить четверные прыжки, но именно Щербакова заняла в итоге верхнюю ступень пьедестала почёта, потому что, в отличие от соперницы, сумела избежать падений. Но всё в итоге решила предательски маленькая разница — каких-то семь сотых балла: 229,78 против 229,71 балла.
Таким образом, именно Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию. Серебро выиграла Александра Трусова, бронза — у Алёны Косторной. Все трое — воспитанницы Этери Тутберидзе. Вероятно, с такой конкуренцией между подопечными одного тренера об обидах Медведевой придётся забыть, ведь ещё вчерашней юниорке, а сегодняшней олимпийской чемпионке Алине Загитовой уже не просто дышат в спину, а обходят ещё более юные фигуристки, которые к тому же выполняют более сложные прыжки.
Впрочем, до следующей Олимпиады четыре года, и ситуация может поменяться ещё не один раз. Радует только то, что конвейер по производству потрясающих фигуристок работает. Жаль, что им приходится биться друг с другом.
Фото: sovsport.ru
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