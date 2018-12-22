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Чемпионкой России по фигурному катанию стала 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова

22 декабря 2018 23:55
383
Серебро выиграла Александра Трусова, бронза — у Алёны Косторной. Все — воспитанницы Этери Тутберидзе.
На чемпионате России по фигурному катанию снова не обошлось без драм. Медведева совершила камбэк, Загитова всё потеряла, а победу между собой разыграли 14-летние фигуристки.
Наполненной драмой получилась не только короткая, но и произвольная программа на чемпионате России по фигурному катанию. Евгения Медведева сумела собраться и выдать почти безупречный прокат, поднявшись с 14-го места на 7-е, передает life.ru.

А её соперница по Олимпиаде Алина Загитова, напротив, упала, и это стоило ей не только первого места, но и вообще попадания в тройку призёров.

Олимпийскую чемпионку в итоге обошли не только более юные подопечные Этери Тутберидзе, но и воспитанница Валентины Чеботарёвой Станислава Константинова.

Настоящими звёздами произвольной программы стали 14-летние фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова. Они обе сумели идеально исполнить четверные прыжки, но именно Щербакова заняла в итоге верхнюю ступень пьедестала почёта, потому что, в отличие от соперницы, сумела избежать падений. Но всё в итоге решила предательски маленькая разница — каких-то семь сотых балла: 229,78 против 229,71 балла.

Таким образом, именно Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию. Серебро выиграла Александра Трусова, бронза — у Алёны Косторной. Все трое — воспитанницы Этери Тутберидзе. Вероятно, с такой конкуренцией между подопечными одного тренера об обидах Медведевой придётся забыть, ведь ещё вчерашней юниорке, а сегодняшней олимпийской чемпионке Алине Загитовой уже не просто дышат в спину, а обходят ещё более юные фигуристки, которые к тому же выполняют более сложные прыжки.

Впрочем, до следующей Олимпиады четыре года, и ситуация может поменяться ещё не один раз. Радует только то, что конвейер по производству потрясающих фигуристок работает. Жаль, что им приходится биться друг с другом. 



Фото:   sovsport.ru
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