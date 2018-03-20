Чемпионат по Армейскому рукопашному бою ЦВО пройдет в Самаре
20 марта 2018 20:44
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Центрального военного округа на призы генерала А.А. Баранова по Армейскому рукопашному бою (АРБ).
Соревнования являются отборочными перед Чемпионатом Вооруженных Сил РФ. На татами встретятся представители 22 команд, всего - 150 участников.
АРБ – это военно-прикладной вид спорта. Он зародился в 70-х годах ХХ века по инициативе специалистов и энтузиастов из
спецподразделений и стал основной дисциплиной для обучения выживания бойца в условиях боевых действий при рукопашной схватке. Сегодня универсальность подготовки рукопашников, зрелищность поединков, надежная защитная экипировка и понятное судейство делают этот вид спорта популярным не только среди военнослужащих, но и среди всех желающих заниматься единоборствами.
Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба ЦСК ВВС - Самара.
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