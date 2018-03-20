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Чемпионат по Армейскому рукопашному бою ЦВО пройдет в Самаре

20 марта 2018 20:44
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Соревнования являются отборочными перед Чемпионатом Вооруженных Сил РФ. На татами встретятся представители 22 команд, всего - 150 участников.
С 21 по 22 марта на базе спортивного комплекса «Черноречье» (пос. Рощинский) самарского Филиала ЦСКА состоится чемпионат
Центрального военного округа на призы генерала А.А. Баранова по Армейскому рукопашному бою (АРБ).

Соревнования являются отборочными перед Чемпионатом Вооруженных Сил РФ. На татами встретятся представители 22 команд, всего - 150 участников.

АРБ – это военно-прикладной вид спорта. Он зародился в 70-х годах ХХ века по инициативе специалистов и энтузиастов из
спецподразделений и стал основной дисциплиной для обучения выживания бойца в условиях боевых действий при рукопашной схватке. Сегодня универсальность подготовки рукопашников, зрелищность поединков, надежная защитная экипировка и понятное судейство делают этот вид спорта популярным не только среди военнослужащих, но и среди всех желающих заниматься единоборствами.

Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба ЦСК ВВС - Самара. 
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