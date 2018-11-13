Чем кормят самарские «Крылья Советов»
13 ноября 2018 20:34
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От этого отчасти зависит с каким настроением футболисты будут готовиться к матчам и выходить на игры.
О том, что изменилось на кухне с приходом нового тренера, о любимых блюдах команды и о «запретном плоде» рассказала шеф-повар «Крыльев» Нина Курочкина, пишет "Самарская газета".
— Как давно вы работаете в «Крыльях»?
— С февраля этого года.
— Как попали в клуб?
— Я искала работу. Знакомые рассказали, что «Крылья Советов» ищут шеф-повара. Я отправила резюме, прошла собеседование, и меня взяли.
— Приходилось ли до этого сталкиваться со специфической организацией питания? Ведь рацион спортсменов отличается от обычного.
— До «Крыльев» я работала шеф-поваром в ресторане «Жили-Были». А до этого в школьной столовой. Там тоже специфическая организация питания, если можно так сказать.
— Сложно ли было привыкнуть к работе в футбольной команде?
— Сначала было непривычно, потому что футболисты, в отличие от посетителей ресторанов, практически не едят жареное, жирное. Их диета основана на паровых, слегка поджаренных блюдах. Режим питания определяет командный врач.
Еще нужно рассчитывать количество еды. В ресторане же все готовится под заказ, а здесь на день. Нужно посчитать, сколько продуктов использовать, на какое количество людей готовить. Ну и, конечно, технология приготовления тоже отличается, так как больше блюд на пару.
— На сколько человек в день приходится готовить?
— Две команды плюс персонал базы — это примерно 80 человек. Повара приходят к 6.30 и работают до 19.00.
— Вы начинали работать при Андрее Тихонове. С приходом нового тренера Миодрага Божовича изменились ли требования к питанию?
— Меню осталось прежним. Единственное, нас попросили добавить корицу и семена льна на столы.
— Это произошло по просьбе нового тренера?
— Да. Но обязательными в рационе они не являются. Кто хочет, тот добавляет в пищу.
— Что запрещено есть футболистам?
— Мы нечасто делаем выпечку, если только после игр. Также после матчей можем приготовить манты, пельмени. В предигровые и игровые дни в меню, в основном, блюда из курицы, и все приготовлено на пару.
— Есть ли в команде вегетарианцы?
— Есть игроки, которые не едят мясо. Я не так часто общаюсь с футболистами, поэтому имена не назову. Пару человек не едят мясо точно. Для всех и для них, в частности, всегда есть разные салаты, овощные блюда, свежие овощи. На горячее — второе блюдо овощное.
— Что любят есть футболисты «Крыльев Советов» больше всего?
— Окорочка, куриные котлеты, филе куриное в разном виде: в льезоне, запеченное в сухарях. Филе куриное с помидором ребята из дубля «Крыльев Советов» очень любят.
— Какие требования к продуктам?
— Мы не берем заморозку. При приготовлении используем только свежие продукты со всеми необходимыми документами, подтверждающими их качество.
— Есть ли какое-то праздничное меню? Футболисты могут себе позволить тортики, пирожные?
— Иногда такие «деликатесы» присутствуют. Но, опять же, едят их ребята по желанию. Если кто-то не хочет или у кого-то есть противопоказания, то не берут.
— Расскажите рецепт сытного блюда, которое можно приготовить из того, что продается в любом продуктовом магазине.
— Например, филе куриное в льезоне. Берем филе грудки, отрезаем кусочек того размера ,какой вам нужен, слегка отбиваем. После этого солим, перчим добавляем немного лимонного сока и приправы. Потом нужно обвалять филе в муке и в льезоне. Льезон – это взбитое яйцо. После этого обжариваем мясо на сковородке. Довести его до готовности можно и в духовке. На приготовление такого блюда уйдет 15-20 минут.
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