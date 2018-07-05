Чапаевск посетил обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов
5 июля 2018 14:49
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Илья Моливер и его сын Максим - уроженцы Чапаевска. Они отправились жить в США еще в 90-х и не были на малой родине около 10 лет. Сейчас они сотрудничают с такими звездами хоккея как Евгений Кузнецов и Александр Радулов.
Наши гости приехали в Самарскую область на матч чемпионата мира по футболу Россия-Уругвай и как признался Евгений Кузнецов, он решил посетить с визитом Чапаевск, потому что здесь родились и жили его агенты Илья и Максим Моливеры.
Гости посетили музей в спорткомплексе «Луч». Особенно вглядывался в фотографии, конечно, Илья Моливер - искал на них знакомые лица. К ним присоединились и те самые люди, с которыми Моливер трудился в 70-80-е годы: директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Тамара Гришина, директор центра развития легкой атлетики Владимир Спирин, директор центра развития футбола Анатолий Новиков. Экскурсоводом выступил руководитель департамента физической культуры и спорта администрации г. о. Чапаевск Е. Кожин, который является основателем и идейным вдохновителем создания музея.
На память о визите гости получили подарки - именные майки, буклеты и книги об истории города.
Но и у чапаевцев останутся теплые воспоминания о встрече со звездой хоккея: Евгений Кузнецов не отказал ни одному поклоннику в просьбе сфотографироваться и с радостью раздавал автографы юным хоккеистам-воспитанникам тренеров А.В. Климантова и Е.А.Кузьмина. Ребята с восхищением смотрели на своего кумира, которого могли видеть только по телевизору.
Узнав, что в городе завершается строительство ледовой арены, гости, несмотря на ограниченность во времени, познакомились с новым сооружением. Стоит отметить, что они высоко оценили функциональность ледового катка и выразили надежду, что на его базе будет организован центр, передает пресс-служба минспорта СО.
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