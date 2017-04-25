Я нашел ошибку
Главные новости: 
На гала-концерте будут показаны лучшие творческие номера, представленные за время проведения конкурсных концертных мероприятий, а также пройдет награждение победителей фестиваля.
В Самаре в ДК «Современник» пройдет гала-концерт городского студенческого фестиваля «Веснушка - 2017»
«Ночной патруль» помог задержать нарушителя.
В Сызрани пьяный водитель "пятерки" пытался скрыться от сотрудников ДПС
Возбуждено уголовное дело по статье
В Тольятти два молодых человека избили 44-летнего посетителя ночного клуба
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
В Кинеле гость из Астраханской области похитил из магазина трехлитровую банку с фисташками и пачку чипсов
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину с мешком краденых аккумуляторов
Самарская область сегодня находится в числе лидеров по количеству выявленных незаконных свалок среди регионов Российской Федерации.
Активисты ОНФ при участии депутата Госдумы Владимира Гутенева очистили Самару от несанкционированной свалки
Букмекеры приняли 10 млрд долларов на студенческий баскетбол в США
Букмекеры приняли 10 млрд долларов на студенческий баскетбол в США
Оказалось его специально свалили рабочие.
На стройке в жилом комплексе «Новая Самара» рухнул кран
сегодня  Вторник, 25 апреля, 18:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/04:
USD 56.08
-0.15
EUR 60.85
0.53
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Букмекеры приняли 10 млрд долларов на студенческий баскетбол в США

25 апреля 2017 16:53
68
Букмекеры приняли 10 млрд долларов на студенческий баскетбол в США

Что такое 10 миллиардов? Это - ценник сразу 92 авиалайнеров легендарной марки "Боинг 737". А еще именно такой цифрой измеряют общую сумму всех ставок, которые этой весной, по прогнозам Американский игровой ассоциации (сокращенно - AGA) будут размещены на баскетбол. Самое интересное заключается в том, что все это происходит не в раскрученной плей-офф - нет, невероятные суммы собирает плей-офф NCAA, то есть студенческие команды Северной Америки. Эксперты ждут 70 миллионов различных ставок, причем средний размер каждой немного не дотягивает до 30 долларов.

Штаты охватывает подлинное "мартовское безумие" (кстати, с устойчивыми тенденциями к росту - год назад было меньше на 13%), но государству оно не даст практически ничего. Аналитики констатируют, что при всей мощи правоохранительной системы этой суперстраны, беттинг ей не подконтролен: только 3 из каждой сотни ставок - законные. Дело в том, что в целом азартные и игровые процессы в Штатах запрещены - легальны они только в пределах Невады и Атлантик-Сити. Но спрос громаден, более 10 миллиардов оседают в "серых" и откровенно нелегальных букмекерских конторах - как оффшорных, так и местных, работающих негласно. Ситуация довольно знакома для российских любителей ставок, еще совсем недавно основная масса россиян также делала ставки в оффшорных компаниях, которые могут и предлагают более выгодные условия. Однако с 2016 года такие букмекерские конторы активно блокируются Роскомнадзором и отечественные игроки стали понемногу переходить в легальные российские компании. В случае с США, были включены более серьезные рычаги давления, в результате ни одна ведущая букмекерская компания, входящая в авторитетный рейтинг букмекерских контор не имеет права и не принимает ставки от американских граждан. Американцам не доступна даже регистрация на официальных сайтах таких букмекеров, что также подтверждено правилами компании. Это имеет место только с крупными и известными брендами, которые зарегистрированы и имеют европейские лицензии. Но основной рынок ставок приходится на мелких и теневых букмекеров.

При том, что студенческий спорт становится все популярнее у букмекеров, NCAA, как минимум официально, занимают резкую и категоричную позицию, особенно с вовлечением в азартные игры спортсменов, считая, что это подорвет атмосферу игр, прежде всего их честность, да и благополучие самих спортсменов. Интересно, что профессиональные лиги, в том числе НБА, думают иначе - лучше узаконенный и регулируемый ставочный бизнес с единой федеральной системой правил.

Юристы отмечают, что структуры с незаконным размещением ставок наносят "огромный ущерб" федеральной экономике. Особенно, по их мнению, опасны фирмы, в которых идет организация его на коммерческой основе, когда вовлеченными оказываются не связанные между собой помимо этого люди. Аналитики упрекают правоохранительные органы в том, что те не могут (зачастую - не особенно и хотят) бороться с такими залами, особенно с мелкими. А на собрания и вовсе не обращают надлежащего внимания. Справедливости ради следует сказать, что с европейскими и британскими грандами букмекерского бизнеса ситуация кардинально иная, им строго запрещено принимать ставки от граждан США и любые попытки нарушения закона строго наказываются. По информации сайта strategya.com, не так давно известный бренд Pinnacle был обвинен в нарушении сразу нескольких законов об азартных играх, которые действуют в стране, результатом стало возбуждение дела и серьезные проблемы, если компании не удасться доказать свою невиновность.

Уже скоро мы будем знать точные данные о "мартовском безумии" и том, насколько верно эксперты AGA предсказали масштабы ставок. Для этого был сделан специальный расчет на базе актуального отчета комиссии – изучение воздействия азартных игр с экстраполированием на ВВП страны и общее количество населения. Также аналитики учитывали данные о ставках на турнир, которые задекларированные в букмекерских книгах Невады.

Конечно же, есть оговорка, что в данном штате местный регулятор не отслеживал специально объемы ставок непосредственно на NCAA - все баскетбольные деньги записывались в единый пул. Но все равно было замечено явный всплеск именно в марте. Так, за один месяц март 2016-го на этот вид спорта поставили 422 млн. долларов США, побив исторический рекорд. Данная мартовская сумма удвоилась по сравнению с предыдущим месяцем. Следующий всплеск приходится на июнь, но там причины очевидны - плей-офф НБА переживает развязку.

Также AGA опросил ряд компаний Лас-Вегаса, попросив спрогнозировать прибыль нынешнего марта. Аппетиты у них немалые: минимальный уровень, на который рассчитывает местный азартный бизнес по итогам прошедшего месяца немного не дотягивает до отметки в триста миллионов долларов. А ведь в феврале, когда разыгрывают другое топ-событие американского спорта, Супербоул, общий доход предпринимателей Лас-Вегаса был более чем в два раза меньше и составил чуть более 138 млн долларов.

Источник: https://www.strategya.com/

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
25 апреля 2017  12:25
Перед матчем «Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань) на стадионе «Металлург» прошла тренировка медиков
Перед матчем «Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань) на стадионе «Металлург» прошла тренировка медиков
Они будут работать на Чемпионате мира по футболу 2018. ЧМ-2018
144
24 апреля 2017  15:25
Получено положительное заключение на сметную документацию 1 этапа благоустройства и озеленения территории вокруг «Самара Арены».
Благоустройство и озеленение территории вокруг стадиона «Самара Арена» будет осуществляться в 2 этапа
Получено положительное заключение на сметную документацию 1 этапа благоустройства и озеленения территории вокруг «Самара Арены».  ЧМ-2018
555
19 апреля 2017  20:27
Как отмечается в документе, правительство России постановило завершить строительно-монтажные работы на стадионе, который рассчитан на 45 тыс. зрителей, в 2017 году, а ввести его в эксплуатацию в 2018 году.
Медведев перенес срок ввода в эксплуатацию стадиона «Самара Арена»
Как отмечается в документе, правительство России постановило завершить строительно-монтажные работы на стадионе, который рассчитан на 45 тыс. зрителей, в 2017 году,... ЧМ-2018
520
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6159
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6643
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6626
Весь список
Спорт в регионе
25 апреля 2017  16:53
Букмекеры приняли 10 млрд долларов на студенческий баскетбол в США
Букмекеры приняли 10 млрд долларов на студенческий баскетбол в США
 Что такое 10 миллиардов? Это - ценник сразу 92 авиалайнеров легендарной марки "Боинг 737". А еще именно такой цифрой измеряют общую сумму всех ставок, которые... Спорт в регионе
68
24 апреля 2017  19:16
В нем приняли участие более 170 пловцов из 33 регионов страны.
На чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ПОДА пловцы Самарской области завоевали 15 медалей
 В нем приняли участие более 170 пловцов из 33 регионов страны.  Спорт в регионе
204
24 апреля 2017  15:38
Всего в этот день было разыграно 19 комплектов медалей, а также вручены награды и призы в номинациях «Лучшая техника боя», «За волю к победе», «Самый короткий бой».
Юные бойцы из Самары, Тольятти и Чапаевска стали лучшими на Первенстве ЦСКА/Самара по армейскому рукопашному бою
Всего в этот день было разыграно 19 комплектов медалей, а также вручены награды и призы в номинациях «Лучшая техника боя», «За волю к победе»,... Спорт в регионе
246
24 апреля 2017  11:39
Самарский рапирист завоевал серебро первенства Европы
Самарский рапирист завоевал серебро первенства Европы
В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов. Спорт в регионе
195
24 апреля 2017  09:52
Баскетболисты «Самары» завершили сезон победой в Кубке РФБ
Баскетболисты «Самары» завершили сезон победой в Кубке РФБ В итоговом реестре чемпионата
В итоговом реестре чемпионата Суперлиги наша команда стала пятой. Спорт в регионе
331
24 апреля 2017  09:25
Победителем турнира «Золотая шайба» среди девушек стала команда «Олимп» из Республики Татарстан
Победителем турнира «Золотая шайба» среди девушек стала команда «Олимп» из Республики Татарстан
Также отмечены успехи команды «Грация» из Самарской области. Спорт в регионе
213
23 апреля 2017  21:15
"Крылья Советов" - "Рубин". 0:0. 14-е место в Чемпионате РФ
Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко  поделился своими мыслями относительно ничейного матча с "Рубином". Спорт в регионе
268
Весь список


Видео
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
649
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
899
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1097
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2473
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1445
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
6206
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
343
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
812
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2029
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3048
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3125
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12072
Весь список

Мероприятия
Активисты ОНФ при участии депутата Госдумы Владимира Гутенева очистили Самару от несанкционированной свалки
В Самарской области пройдет областная гражданско-патриотическая акция «День призывника»
В Самаре проведут рейд по детским креслам
Весь список
Популярное
за сегодня

Если в квартире никто не прописан, платить за водоснабжение всё равно придётся

892

В Самаре преподавателя вуза оштрафовали на 150 тысяч за взятки

517

На стройке в жилом комплексе «Новая Самара» рухнул кран

375
за неделю

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

4707

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

2703

В Самаре под колесами маневрового тепловоза мужчине отрезало голову

2476
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда