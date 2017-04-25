Букмекеры приняли 10 млрд долларов на студенческий баскетбол в США

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Что такое 10 миллиардов? Это - ценник сразу 92 авиалайнеров легендарной марки "Боинг 737". А еще именно такой цифрой измеряют общую сумму всех ставок, которые этой весной, по прогнозам Американский игровой ассоциации (сокращенно - AGA) будут размещены на баскетбол. Самое интересное заключается в том, что все это происходит не в раскрученной плей-офф - нет, невероятные суммы собирает плей-офф NCAA, то есть студенческие команды Северной Америки. Эксперты ждут 70 миллионов различных ставок, причем средний размер каждой немного не дотягивает до 30 долларов.

Штаты охватывает подлинное "мартовское безумие" (кстати, с устойчивыми тенденциями к росту - год назад было меньше на 13%), но государству оно не даст практически ничего. Аналитики констатируют, что при всей мощи правоохранительной системы этой суперстраны, беттинг ей не подконтролен: только 3 из каждой сотни ставок - законные. Дело в том, что в целом азартные и игровые процессы в Штатах запрещены - легальны они только в пределах Невады и Атлантик-Сити. Но спрос громаден, более 10 миллиардов оседают в "серых" и откровенно нелегальных букмекерских конторах - как оффшорных, так и местных, работающих негласно. Ситуация довольно знакома для российских любителей ставок, еще совсем недавно основная масса россиян также делала ставки в оффшорных компаниях, которые могут и предлагают более выгодные условия. Однако с 2016 года такие букмекерские конторы активно блокируются Роскомнадзором и отечественные игроки стали понемногу переходить в легальные российские компании. В случае с США, были включены более серьезные рычаги давления, в результате ни одна ведущая букмекерская компания, входящая в авторитетный рейтинг букмекерских контор не имеет права и не принимает ставки от американских граждан. Американцам не доступна даже регистрация на официальных сайтах таких букмекеров, что также подтверждено правилами компании. Это имеет место только с крупными и известными брендами, которые зарегистрированы и имеют европейские лицензии. Но основной рынок ставок приходится на мелких и теневых букмекеров.

При том, что студенческий спорт становится все популярнее у букмекеров, NCAA, как минимум официально, занимают резкую и категоричную позицию, особенно с вовлечением в азартные игры спортсменов, считая, что это подорвет атмосферу игр, прежде всего их честность, да и благополучие самих спортсменов. Интересно, что профессиональные лиги, в том числе НБА, думают иначе - лучше узаконенный и регулируемый ставочный бизнес с единой федеральной системой правил.

Юристы отмечают, что структуры с незаконным размещением ставок наносят "огромный ущерб" федеральной экономике. Особенно, по их мнению, опасны фирмы, в которых идет организация его на коммерческой основе, когда вовлеченными оказываются не связанные между собой помимо этого люди. Аналитики упрекают правоохранительные органы в том, что те не могут (зачастую - не особенно и хотят) бороться с такими залами, особенно с мелкими. А на собрания и вовсе не обращают надлежащего внимания. Справедливости ради следует сказать, что с европейскими и британскими грандами букмекерского бизнеса ситуация кардинально иная, им строго запрещено принимать ставки от граждан США и любые попытки нарушения закона строго наказываются. По информации сайта strategya.com, не так давно известный бренд Pinnacle был обвинен в нарушении сразу нескольких законов об азартных играх, которые действуют в стране, результатом стало возбуждение дела и серьезные проблемы, если компании не удасться доказать свою невиновность.

Уже скоро мы будем знать точные данные о "мартовском безумии" и том, насколько верно эксперты AGA предсказали масштабы ставок. Для этого был сделан специальный расчет на базе актуального отчета комиссии – изучение воздействия азартных игр с экстраполированием на ВВП страны и общее количество населения. Также аналитики учитывали данные о ставках на турнир, которые задекларированные в букмекерских книгах Невады.

Конечно же, есть оговорка, что в данном штате местный регулятор не отслеживал специально объемы ставок непосредственно на NCAA - все баскетбольные деньги записывались в единый пул. Но все равно было замечено явный всплеск именно в марте. Так, за один месяц март 2016-го на этот вид спорта поставили 422 млн. долларов США, побив исторический рекорд. Данная мартовская сумма удвоилась по сравнению с предыдущим месяцем. Следующий всплеск приходится на июнь, но там причины очевидны - плей-офф НБА переживает развязку.

Также AGA опросил ряд компаний Лас-Вегаса, попросив спрогнозировать прибыль нынешнего марта. Аппетиты у них немалые: минимальный уровень, на который рассчитывает местный азартный бизнес по итогам прошедшего месяца немного не дотягивает до отметки в триста миллионов долларов. А ведь в феврале, когда разыгрывают другое топ-событие американского спорта, Супербоул, общий доход предпринимателей Лас-Вегаса был более чем в два раза меньше и составил чуть более 138 млн долларов.

Источник: https://www.strategya.com/