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Бразильский фигурист выступил на Универсиаде без единого прыжка. Видео

7 марта 2019 20:29
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Он получил антирекордную оценку за технику исполнения - 1,71 балла. Тем не менее, представитель экзотической для фигурного катания страны остался доволен своим выступлением.
Бразильский фигурист Лаэрте Руан де Оливейра де Лима, исполнивший короткую программу на Универсиаде в Красноярске, получил антирекордную оценку за технику исполнения - 1,71 балла. Тем не менее, представитель экзотической для фигурного катания страны остался доволен своим выступлением, передает newsru.com.

Из обязательных элементов короткой программы у атлета кое-как получились только полуторный аксель и одинарный сальхов. Однако из-за низкого уровня и слабого исполнительского мастерства в зачет они не пошли. Более того, де Лима получал за них отрицательные коэффициенты.

Согласно правилам ISU, в короткой программе мужчины обязаны прыгать как минимум тройные прыжки.

Его компонентная оценка составила - 10,70 балла, что в сумме дало 12,41. Де Лима, который занимается фигурным катанием полтора года, занял последнее место по итогам короткой программы и в произвольную отобраться не сумел.


"Это чудесно, что я катался вместе с большими фигуристами со всего мира. Но я очень нервничал. Я помню свой первый выход на лед. Это было грустно. Но уже тогда я понял, что не остановлюсь. Почему я выбрал фигурное катание? Не я выбрал фигурное катание, фигурное катание выбрало меня", - цитирует студента агентство "Р-Спорт".

Де Лима является чемпионом Бразилии по фигурному катанию. Местные болельщики организовали сбор средств для поездки спортсмена в Россию.

Лидером после короткой программы на Универсиаде с 91,74 баллами идет россиянин Максим Ковтун. 
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