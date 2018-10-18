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Божович начал с победы: Основной состав «КС» обыграл «молодежку» благодаря хет-трику Вучичевича

18 октября 2018 20:54
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В работе с вратарями тренерам помогает специалист из молодежного состава команды - ветеран «КС» Виктор Гаус.
На этой неделе «Крылья Советов» проводят первый тренировочный цикл под руководством нового главного тренера Миодрага Божовича. Самарцы готовятся к игре с «Уралом» в 11-м туре премьер-лиги. В ходе подготовки они провели товарищеский матч со своим молодежным составом, передает vkonline.ru.

Завершается первая неделя работы футболистов «Крыльев Советов» под руководством нового тренерского штаба: главного тренера Миодрага Божовича и его помощников Войо Чалова, Милорада Байовича и Саши Петровича. В работе с вратарями тренерам помогает специалист из молодежного состава команды - ветеран «КС» Виктор Гаус.

«Крылья Советов» начинали этот тренировочный цикл в усеченном составе: защитник Мирал Самарджич восстанавливался после травмы, а еще трое футболистов находились в расположении своих сборных. Полузащитник Олег Ланин вышел на замену в победном для молодежной сборной России матче со сверстниками из Македонии (5:1). Румынский полузащитник Паул Антон принял участие в победе своей команды над Литвой - 2:1 в рамках европейской Лиги наций. Но получил предупреждение и из-за дисквалификации пропустил следующую игру - с Сербией (0:0). В своей группе Румыния идет на 3-м месте. Нападающий Рамиль Шейдаев остался в числе запасных на матчах сборной Азербайджана в Лиге наций с Фарерами (3:0) и Мальтой (1:1). Азербайджанцы расположились на 2-м месте в своей группе.
«Сборники» уже вернулись в Самару. Со вторника они присоединились к тренировкам «Крыльев Советов». Продолжают работать с командой и футболисты, в выходные попавшие в неприятные истории - Евгений Башкиров и Георгий Тигиев. По словам генерального директора «КС» Виталия Шашкова, клуб не намерен расторгать контракты с этими игроками.

В пятницу самарцы провели первую игру под руководством Миодрага Божовича - пока неофициальную. Соперником был молодежный состав «КС» под руководством Владимира Кухлевского. «Старшие» владели преимуществом и одержали закономерную победу - 6:0. Счет открыл капитан команды Сергей Корниленко. В первом тайме, когда на поле были преимущественно игроки стартового состава, забитых мячей больше не было. А вот после перерыва и ряда замен «основу» прорвало: она забила еще пять раз. Отличились выздоровевший после повреждения Павел Яковлев, Александр Соболев (с пенальти) и Ваня Вучичевич, который сделал хет-трик. Интересно, что Вучичевич в официальных матчах за «основу» пока не сыграл ни минуты. Он выходил на поле в футболке «КС» только в играх «молодежки».
И «основа», и «молодежка» продолжают подготовку к встречам с екатеринбургским «Уралом». Матчи пройдут в один день - в субботу, 20 октября. Дублеры сыграют в 9 утра по самарскому времени, основные составы - в 15.00. 




Фото:  ПФК «КС»
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