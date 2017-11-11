Борцы из Сызрани и Октябрьска завоевали медали крупнейших в России соревнований
11 ноября 2017 11:28
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Юноши выявили сильнейших на минувшей неделе в спортивном зале УСК «Олимп». В состязаниях принимали участие воспитанники ГАУ «СШОР №2» из Сызрани и Октябрьска, пишет КТВ-Луч.
Участие в соревнованиях приняли борцы из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, городов Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей, республик Башкортостан и Татарстан.
Так, среди юношей 2006-2007 годов рождения «бронзу» выиграли Айко Бабаян (весовая категория до 29 кг) Игорь Свечников (до 32 кг) и Сергей Куличков (до 35 кг).
Среди ребят 2004-2005 годов рождения на третью ступень пьедестала в весовой категории до 63 кг поднимался Юрий Галстян, на вторую - Гамлет Агасарян (весовая категория до 54 кг).
Борцу же из Октябрьска Илье Разину удалось одержать уверенные победы над всеми соперниками в категории 58 кг. Тем самым, спортсмен завоевал золотую медаль.
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