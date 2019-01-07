Больше никаких флагов. Скандальный ролик молодёжного ЧМ по хоккею пересняли
7 января 2019 23:35
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Предыдущая версия видеоролика удалена. На соревнованиях в Канаде на первое место пьедестала поднялись юные спортсмены из Финляндии. Второе место заняли хоккеисты из США. Россияне, обыграв Швейцарию в борьбе за бронзу, заняли третье место.
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