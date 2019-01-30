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Болельщиков приглашают в Загородный парк на "Ледовые гонки" от "Крыльев Советов"

30 января 2019 15:29
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Важно: заезды будут проходить только на ватрушках, которые клуб предоставит на месте.
В субботу, 2 февраля, футбольный клуб "Крылья Советов" снова проведет для болельщиков турнир по ледовым гонкам в Загородном парке. Это мероприятие для детей и их родителей стало настоящей доброй традицией – в этому году "Ледовые гонки" пройдут уже в четвертый раз.

Регистрация участников начнется в 10:45 на спуске к усадьбе. В 11:30 начало заездов в трех категориях: детская, взрослая и парная.

Победители и призеры получат ценные призы от футбольного клуба "Крылья Советов" и партнеров мероприятия. Все желающие смогут согреться горячим чаем у домика для проката лыж. Вести мероприятие по традиции будет Денис Полудняков. Наличие клубной атрибутики приветствуется!

Важно: заезды будут проходить только на ватрушках, которые клуб предоставит на месте. Победителями и призерами становятся те, кто спустится до финишной отметки быстрее всех. Участвовать в турнире смогут только зарегистрированные у волонтеров болельщики, передает пресс-служба ФК "КС".  


Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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