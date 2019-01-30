Болельщиков приглашают в Загородный парк на "Ледовые гонки" от "Крыльев Советов"

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Регистрация участников начнется в 10:45 на спуске к усадьбе. В 11:30 начало заездов в трех категориях: детская, взрослая и парная.Победители и призеры получат ценные призы от футбольного клуба "Крылья Советов" и партнеров мероприятия. Все желающие смогут согреться горячим чаем у домика для проката лыж. Вести мероприятие по традиции будет Денис Полудняков. Наличие клубной атрибутики приветствуется!Важно: заезды будут проходить только на ватрушках, которые клуб предоставит на месте. Победителями и призерами становятся те, кто спустится до финишной отметки быстрее всех. Участвовать в турнире смогут только зарегистрированные у волонтеров болельщики, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"