Болельщики и ветераны "Крыльев Советов" проведут уникальный матч на стадионе "Металлург"
12 сентября 2018 20:14
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Уникальность матча заключается в том, что в ближайшие дни начнется реконструкция основного поля стадиона. Оно будет заменено на синтетическое покрытие. Поэтому клуб дарит болельщикам возможность не только выйти и сыграть на главном поле "Металлурга", но и забрать с собой кусочек газона на память. После игры планируется фото и автограф-сессия с ветеранами "Крыльев Советов".
Вход для болельщиков свободный. Наличие клубной атрибутики приветствуется. Заявки для участия в матче за команду болельщиков принимаются до 22:00 12 сентября по телефону: +7 917 940-06-23.
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