Болельщики "Крыльев" сыграли с ветеранами клуба и забрали себе частичку газона "Металлург"

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Принять участие в игре могли все желающие, заранее оставившие заявку по телефону. В результате 34 болельщика вышли на поле "Металлурга" против таких ветеранов клуба, как Виктор Гаус, Андрей Резанцев, Валерьян Панфилов, Василий Мазур, Равиль Валиев, Николай Вакулич и Рустям Фахрутдинов. Остальные любители футбола активно поддерживали команды с Западной трибуны стадиона.В результате победу одержали опытные игроки – 6:3, победа ветеранов "Крыльев". Но итоговый счет в этот день был не так важен, ведь каждый болельщик после матча смог выйти на поле стадиона "Металлург", чтобы сделать памятное фото, почувствовать атмосферу большого футбола и даже взять себе на память по кусочку газона.В ближайшие дни начнется реконструкция главного поля "Металлурга", где впервые за всю историю стадиона будет постелен искусственный газон. Натуральный газон главного поля используют для благоустройства площадей стадионного комплекса:– Работы по замене газона начнутся в ближайшие выходные и по договору с подрядчиком займут по времени чуть больше месяца. Укладка синтетики хорошего качества позволит проводить на основном поле "Металлурга" тренировки и соревнования на протяжении всего года, что особенно важно для детских и юношеских команд Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов", а также молодежного состава. Помимо этого у стадионного комплекса также будут задействованы два других тренировочных поля. Одно из них натуральное, где будет играть молодежный состав во время реконструкции газона. На третьем искусственном поле, которое было перестелено в прошлом году, продолжат заниматься команды "КС-ЦПФ", – отметил генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"