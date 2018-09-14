Болельщики "Крыльев" сыграли с ветеранами клуба и забрали себе частичку газона "Металлург"
14 сентября 2018 19:02
187
Принять участие в игре могли все желающие, заранее оставившие заявку по телефону. В результате 34 болельщика вышли на поле "Металлурга" против таких ветеранов клуба, как Виктор Гаус, Андрей Резанцев, Валерьян Панфилов, Василий Мазур, Равиль Валиев, Николай Вакулич и Рустям Фахрутдинов. Остальные любители футбола активно поддерживали команды с Западной трибуны стадиона.
В результате победу одержали опытные игроки – 6:3, победа ветеранов "Крыльев". Но итоговый счет в этот день был не так важен, ведь каждый болельщик после матча смог выйти на поле стадиона "Металлург", чтобы сделать памятное фото, почувствовать атмосферу большого футбола и даже взять себе на память по кусочку газона.
В ближайшие дни начнется реконструкция главного поля "Металлурга", где впервые за всю историю стадиона будет постелен искусственный газон. Натуральный газон главного поля используют для благоустройства площадей стадионного комплекса:
– Работы по замене газона начнутся в ближайшие выходные и по договору с подрядчиком займут по времени чуть больше месяца. Укладка синтетики хорошего качества позволит проводить на основном поле "Металлурга" тренировки и соревнования на протяжении всего года, что особенно важно для детских и юношеских команд Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов", а также молодежного состава. Помимо этого у стадионного комплекса также будут задействованы два других тренировочных поля. Одно из них натуральное, где будет играть молодежный состав во время реконструкции газона. На третьем искусственном поле, которое было перестелено в прошлом году, продолжат заниматься команды "КС-ЦПФ", – отметил генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
557
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
488
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
446
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7523
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8061
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7821
Спорт в регионе
14 сентября 2018 19:02
Накануне вечером на главном поле стадион "Металлург" состоялся уникальный матч между болельщиками "Крыльев Советов" и ветеранами, а также... Спорт в регионе
186
14 сентября 2018 13:11
В соревнованиях примут участие более 170 спортсменов из 14 субъектов РФ. Спорт в регионе
190
13 сентября 2018 22:24
В этом сезоне Артём Дзюба забил восемь голов в девяти встречах, включая матчи сборных. Спорт в регионе
3623
13 сентября 2018 16:36
15 сентября, УСЦ «Чайка». Спорт в регионе
163
13 сентября 2018 16:32
В соревнованиях примут участие более 170 спортсменов из 14 субъектов РФ. Спорт в регионе
230
13 сентября 2018 13:12
Эфир уже в пятницу, в 19:00. Спорт в регионе
686
13 сентября 2018 09:19
В общей сложности команда провела здесь пять матчей, в которых одержала четыре победы. Спорт в регионе
213
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
231
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
2086
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
347
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
493
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
610
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
991
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
508
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
610
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1560
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1122
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1205
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1161
Мероприятия