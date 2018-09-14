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Болельщики "Крыльев" сыграли с ветеранами клуба и забрали себе частичку газона "Металлург"

14 сентября 2018 19:02
187
Накануне вечером на главном поле стадион
Накануне вечером на главном поле стадион "Металлург" состоялся уникальный матч между болельщиками "Крыльев Советов" и ветеранами, а также административным составом клуба.

Принять участие в игре могли все желающие, заранее оставившие заявку по телефону. В результате 34 болельщика вышли на поле "Металлурга" против таких ветеранов клуба, как Виктор Гаус, Андрей Резанцев, Валерьян Панфилов, Василий Мазур, Равиль Валиев, Николай Вакулич и Рустям Фахрутдинов. Остальные любители футбола активно поддерживали команды с Западной трибуны стадиона.

В результате победу одержали опытные игроки – 6:3, победа ветеранов "Крыльев". Но итоговый счет в этот день был не так важен, ведь каждый болельщик после матча смог выйти на поле стадиона "Металлург", чтобы сделать памятное фото, почувствовать атмосферу большого футбола и даже взять себе на память по кусочку газона.

В ближайшие дни начнется реконструкция главного поля "Металлурга", где впервые за всю историю стадиона будет постелен искусственный газон. Натуральный газон главного поля используют для благоустройства площадей стадионного комплекса:

– Работы по замене газона начнутся в ближайшие выходные и по договору с подрядчиком займут по времени чуть больше месяца. Укладка синтетики хорошего качества позволит проводить на основном поле "Металлурга" тренировки и соревнования на протяжении всего года, что особенно важно для детских и юношеских команд Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов", а также молодежного состава. Помимо этого у стадионного комплекса также будут задействованы два других тренировочных поля. Одно из них натуральное, где будет играть молодежный состав во время реконструкции газона. На третьем искусственном поле, которое было перестелено в прошлом году, продолжат заниматься команды "КС-ЦПФ", – отметил генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров, передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:  пресс-служба ФК "КС"
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