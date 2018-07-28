Более 20 тысяч болельщиков ожидается на матче "Крыльев Советов" с ЦСКА 31 июля в Самаре

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В 1 туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграют футбольные клубы "Крылья Советов" и ПФК ЦСКА в 19:00 во вторник на стадионе "Самара Арена".Более 20 тысяч зрителей ожидается на матче 1 тура РПЛ в Самаре.Стадион "Самара Арена" вмещает 45 тысяч зрителей.Прошедший ЧМ-2018 способствовал росту интереса зрителей к футболу в стране.Самара заняла 6 место по посещаемости матчей ЧМ-2018 среди городов-организаторов чемпионата.Матчи ЧМ-2018 на стадионе "Самара Арена" увидели более 248 тысяч зрителей, в среднем, более 41 тысячи зрителей за матч.В сезоне-2017/18 матчи РПЛ посетили более 3,4 млн человек, в среднем, 14 тысяч за матч.