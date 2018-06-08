Более 300 дошкольников Самарской области приняли участие в конкурсе "Талантики", учрежденном Минобрнауки СО.Основная тема "Со спортом-в будущее".Ребята - молодцы.Дипломы вручили Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Ольга Кузнецова и трехкратный чемпион мира по пятиборью Илья Фролов, сообщает пресс-служба Минспорта СО