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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Боксеры школы "Ринг" завоевали награды всероссийского турнира

4 апреля 2018 15:39
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В активе школы бокса олимпийского резерва «Ринг» два вторых места и одно третье.
С 26 по 31 марта в Балашихе Московской области прошли всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы В.П. Агеева. В соревнованиях приняли участие 135 сильнейших спортсменов (в том числе, члены сборной команды РФ, мастера спорта международного класса) из 17-ти регионов страны.

В активе школы бокса олимпийского резерва «Ринг» два вторых места и одно третье.

Серебряные медали завоевали Павел Голоднов (на фото) и Валентин Масальцев.

Бронзовую медаль завоевал Давид Раханаев.

Подготовил спортсменов тренер А.А. Маменков, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 




Фото:     пресс-служба минспорта Самарской области
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