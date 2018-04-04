Боксеры школы "Ринг" завоевали награды всероссийского турнира
4 апреля 2018 15:39
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В активе школы бокса олимпийского резерва «Ринг» два вторых места и одно третье.
Серебряные медали завоевали Павел Голоднов (на фото) и Валентин Масальцев.
Бронзовую медаль завоевал Давид Раханаев.
Подготовил спортсменов тренер А.А. Маменков, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Фото: пресс-служба минспорта Самарской области
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