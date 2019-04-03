Боксеры школы "Ринг" завоевали медали всероссийских соревнований

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В составе команды Самарской области по боксу спортсмены ГАУ «СШОР №4 «Ринг» Анжелика Ашихмина (в/к 54 кг) завоевала бронзовую медаль, Кирилл Дудников вошел в восьмерку сильнейших в своей весовой категории (до 80 кг). Оба спортсмена по итогам выступлений на Первенстве России вошли в состав сборной команды РФ по боксу. Подготовили спортсменов Е.А. Усольцев, М.Е. Усольцев, А.А. Маменков, Е.А. Астраханский, А.Н. Сеняйкин.Спортсмен ГАУ «СШОР № 4 «Ринг» Даниил Потапов занял 3 место (в/к 69кг, тренеры А.В. Грызунков и Т.А. Хайрулин), передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО