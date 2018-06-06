Боксеры школы "Ринг" завоевали медали первенства ПФО среди юниоров

Школу бокса олимпийского резерва «Ринг» представляли 8 спортсменов, которые завоевали 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.Золотую медаль и путевку на Первенство:(в/к 75кг, тренеры А.В. Грызунков, Т.А.Хайрулин) - на фотосеребряные медали:(в/к 91кг, тренер Е.А. Усольцев),(в/к 51кг, тренер Е.А.Усольцев)бронзовые медали:(в/к +91, тренер Е.А. Усольцев),(в/к 64кг, тренер В.В. Макаров).Главный тренер Самарской области – Е.А. Усольцев, старший тренер команды – С.Н. Гришин, сообщает пресс-служба минспорта СО.