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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Боксеры школы "Ринг" завоевали медали на всероссийских соревнованиях в Казани

10 января 2018 15:14
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В них приняли участие более 120 спортсменов.
С 26 по 29 декабря в Казани прошли XV всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы чемпиона мира Айрата Хаматова. В них приняли участие более 120 спортсменов. Спортсмен ГАУ «СШОР № 4 «Ринг» Рафи Хчоян (тренер - Р.С. Аббасов) (на фото) завоевал серебряную медаль в весовой категории 69 кг.

С 3 по 6 января в Тольятти состоялось первенство Самарской области по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы МСМК Д. Гогия и И. Власова. Соревнования являлись отборочными к первенству ПФО. Команду школы «Ринг» представляли 11 спортсменов, которые завоевали 6 медалей.

- золотую медаль – Саид Чалоян (в/к 60 кг, тренер Л.Ш. Азиев)

- серебряную медаль – Ахмед Тукаев (в/к +91 кг, тренер И.Г. Кандаловский)

- бронзовые медали – Андрей Савицкий (в/к 56 кг, тренер Е.А. Усольцев); Иракли Гордуладзе (в/к 60кг, тренер С.Н. Елькин); Егор Бригида (в/к 60кг, тренер Ю.М. Александров); Дмитрий Макин (в/к 81кг, тренер Е.А. Усольцев), сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.


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