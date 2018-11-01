Боксеры школы "Ринг" стали призерами областных соревнований памяти В.И. Сапрунова
1 ноября 2018 17:16
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В соревнованиях приняли участие 225 спортсменов Самарской области, а также представители Оренбургской области, Башкортостана, Липецка и Ульяновской области.
Спортсмены школы бокса олимпийского резерва «Ринг» завоевали:
2 золотые медали – Денис Гатамов (в/к 48кг), Исмаил Керимов (в/к 62кг),
3 серебряные медали – Федор Сербинович (в/к 54кг), Дмитрий Тезиков (в/к 57кг), Иван Куликов (в/к63кг),
2 бронзовые медали – Владимир Кириллов (в/к 46кг), Дмитрий Ваулин (в/к 60кг).
Подготовили спортсменов тренеры М.Е. Усольцев, И Г. Кандаловский, В.Г. Жигалин, И.А. Сидоренков, Усольцев Е.А., Н.И. Субботин, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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