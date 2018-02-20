Боксеры школы "Ринг" стали бронзовыми призерами первенства России
20 февраля 2018 17:28
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Школу бокса олимпийского резерва №4 «Ринг» представляли пять спортсменов. Александр Шешунов (в/к 75 кг, тренеры Е.А. Астраханский, А.А. Маменков) и Михаил Захарьев (в/к 91 кг, тренер Р.А. Азизов) завоевали бронзовые медали и вошли в основной и резервный состав сборной России, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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