Боксеры школы "Ринг" - победители Кубка России

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В составах команд - ведущие боксеры России, федеральных округов, чемпионы и призеры России по боксу, чемпионы Европы, участники Олимпийских игр, победители международных турниров.Как и год назад, сборная Приволжского федерального округа заняла 1 командное место.В составе сборной команды Приволжского Федерального округа приняли участие спортсмены школы бокса олимпийского резерва «Ринг» - Александр Шешунов (в/к 81 кг) и Владимир Маркелов (в/к +91кг).Владимир Маркелов занял 1 место в весовой категории +91кг. Финальный бой Владимира Маркелова оказался очень драматичным – Владимир пропустил нокдаун и оказался на настиле ринга. Но спортсмен собрался и довел бой до победного конца. Тренируют спортсмена В.А. Ланцов, С.А. Ефременко, А.А. Маменков.Желаем спортсмену дальнейших достижений, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО