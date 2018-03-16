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Боксер школы "Ринг" завоевал золото международных соревнований

16 марта 2018 18:19
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Тимур Авдоян завоевал золотую медаль в весовой категории +80 кг.
В венгерском городе Эдер прошли международные соревнования по боксу памяти Герджели Борнемиса среди молодежи. В них приняли участие более 300 спортсменов из 25 стран мира. Россияне завоевали 6 золотых медалей и стали победителями неофициального командного зачета.

Тимур Авдоян завоевал золотую медаль в весовой категории +80 кг. Тимур является воспитанником областной спортивной школы олимпийского резерва «Ринг» и тренируется под руководством тренера Виталия Хаджиониди. Впереди у спортсмена подготовка к первенству Европы, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 
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