Боксер школы "Ринг" завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях
22 января 2018 15:54
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Участниками поединков стали более 100 спортсменов из 11 стран. На соревнованиях были сильнейшие боксеры своих стран, которые проверяли свои силы перед первенством мира и Европы. Россию представляли лучшие боксеры страны, в том числе спортсмен школы бокса «Ринг» Александр Шешунов (тренер - Е.А. Астраханский, А.А. Маменков).
Александр Шешунов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 75 кг.
Впереди Александра ждет первенство России, которое будет проходить в феврале, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Фото: пресс-служба минспорта Самарской области
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