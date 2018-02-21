Бойцы тольяттинской школы каратэ «Рекорд» завоевали 6 медалей международного турнира «Берлин Оупен» в Германии
21 февраля 2018 14:47
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Одной из героинь турнира стала 16-летняя Анна Чернышева. Вначале она выиграла «золото» в своей категории 16-17 лет, в весе до 59 кг, сделал это весьма убедительно. По правилам соревнований спортсмен мог выступить и в более старшей возрастной категории, чем Аня и воспользовалась. Она заявилась в молодежную группу 18-20 лет, в весе до 55 кг и снова добилась успеха! Правда, в финале Чернышевой удалось забрать у соперницы из Германии всего один балл, но этого оказалось достаточно для победы!
Серебряная медаль у Никиты Трегубова в категории 18-20 лет, до 55 кг. В финале он уступил оппоненту их Украины, 2:5. Иван Каргаполов, также, как и Анна Чернышева, заходил на пьедестал дважды – оба раза на бронзовую ступеньку. Сначала в своей категории 14-15 лет до 70 кг, затем в группе 16-17 лет, до 68 кг. И Леонид Седойкин стал бронзовым призером этих престижных международных соревнований в категории 16-17 лет, до 55 кг. Также в соревнованиях принял участие Виктор Томин, который провел четыре боя, заработал 21 бал, пропустил 20 баллов и получил первый международный соревновательный опыт.
В эти же дни в Тольятти проходил III Межрегиональный турнир по каратэ, посвященный памяти Героя России А. Дергунова. Спортсмены школы «Рекорд» завоевали 11 золотых, 6серебряных и 9 бронзовых наград, сообщает пресс-служба минспортта Самарской области.
Фото: пресс-служба минспортта Самарской области
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