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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Боец MMA чуть не умер на ринге из-за отказа судьи остановить поединок

23 августа 2018 23:25
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Бой в рамках бразильского промоушена ММА Demolidor между Рафаэлом Барбосой и Мелкизелем Костой чуть не закончился трагедией. Запись поединка опубликовали в социальных сетях возмущённые зрители.передает life.ru.

Барбоса понял, что оппонент уже не может оказать какое-либо сопротивление, и подал сигнал рефери, чтобы тот зафиксировал победу. Но судья по необъяснимым причинам долгое время не прекращал бой.

Коста, попавший под удушающий приём Барбосы, почти минуту лежал неподвижно, однако бой не был остановлен. К счастью, спортсмен выжил. 
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