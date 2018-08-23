Боец MMA чуть не умер на ринге из-за отказа судьи остановить поединок

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Барбоса понял, что оппонент уже не может оказать какое-либо сопротивление, и подал сигнал рефери, чтобы тот зафиксировал победу. Но судья по необъяснимым причинам долгое время не прекращал бой.Коста, попавший под удушающий приём Барбосы, почти минуту лежал неподвижно, однако бой не был остановлен. К счастью, спортсмен выжил.