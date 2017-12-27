Благотворительный футбольный матч: Самарские дети сыграют в футбол с командой Дедов Морозов
27 декабря 2017 14:59
123
Соперничать с маленькими футболистами будут Деды Морозы. В костюмах новогодних волшебников на поле выйдут любимые ветераны и сотрудники клуба, самарские знаменитости и журналисты, форму Деда Мороза уже готовы примерить Антон Бобер, Дмитрий Колчин, Юрий
Проничев. Судить новогоднюю встречу будет профессиональный арбитр – председатель Самарской городской федерации футбола Сергей Марушко.
После матча ребята получат призы и подарки, в том числе – новогодние наборы с символикой Самары, города-организатора ЧМ-2018.
Также планируется подведение итогов акции «Ёлка подарков» и конкурса детских рисунков, реализованных клубом при поддержке СМИ. Будет работать интерактивная зона с приставкой и футбольными симуляторами. Все ребята будут обеспечены горячим питанием от партнера клуба, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
21 декабря 2017 12:43
Опубликовано соответствующее постановление правительства. ЧМ-2018
312
19 декабря 2017 17:10
Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, один раз на все матчи ЧМ-2018 и представляет собой заламинированный бланк. ЧМ-2018
433
19 декабря 2017 15:03
ЧМ-2018
277
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6727
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7283
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7136
Спорт в регионе
27 декабря 2017 14:59
После матча ребята получат призы и подарки. Спорт в регионе
123
27 декабря 2017 09:53
В пятницу, 29 декабря, команда проведет последний матч в уходящем году. Спорт в регионе
158
24 декабря 2017 15:38
Спорт в регионе
256
23 декабря 2017 18:11
Армейский гиревой рывок – новый вид военно-прикладной дисциплины для военнослужащих Российской Армии. Рывки выполняются снарядами (гирями) 16-24 кг у женщин и... Спорт в регионе
351
22 декабря 2017 16:05
14 команд из России и Казахстана выставили на ковер лучших юных бойцов и показали, что такое настоящий спорт и вольная борьба. Спорт в регионе
233
22 декабря 2017 15:12
Среди мальчиков и девочек до 13 лет. Спорт в регионе
253
21 декабря 2017 21:10
Спорт в регионе
292
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5915
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2171
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9110
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2770
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10835
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3163
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2785
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1745
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2137
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2033
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1693
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3328
Мероприятия