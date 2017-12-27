Благотворительный футбольный матч: Самарские дети сыграют в футбол с командой Дедов Морозов

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Соперничать с маленькими футболистами будут Деды Морозы. В костюмах новогодних волшебников на поле выйдут любимые ветераны и сотрудники клуба, самарские знаменитости и журналисты, форму Деда Мороза уже готовы примерить Антон Бобер, Дмитрий Колчин, ЮрийПроничев. Судить новогоднюю встречу будет профессиональный арбитр – председатель Самарской городской федерации футбола Сергей Марушко.После матча ребята получат призы и подарки, в том числе – новогодние наборы с символикой Самары, города-организатора ЧМ-2018.Также планируется подведение итогов акции «Ёлка подарков» и конкурса детских рисунков, реализованных клубом при поддержке СМИ. Будет работать интерактивная зона с приставкой и футбольными симуляторами. Все ребята будут обеспечены горячим питанием от партнера клуба, сообщает пресс-служба облправительства.