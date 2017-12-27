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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Благотворительный футбольный матч: Самарские дети сыграют в футбол с командой Дедов Морозов

27 декабря 2017 14:59
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После матча ребята получат призы и подарки.
В четверг, 28 декабря, на базе ПФК «Крылья Советов» пройдет благотворительный футбольный матч. Команду детей, в которую вошли ребята из городских школ-интернатов и юные любители футбола с заболеваниями ДЦП, привезет на игру клубный автобус.

Соперничать с маленькими футболистами будут Деды Морозы. В костюмах новогодних волшебников на поле выйдут любимые ветераны и сотрудники клуба, самарские знаменитости и журналисты, форму Деда Мороза уже готовы примерить Антон Бобер, Дмитрий Колчин, Юрий
Проничев. Судить новогоднюю встречу будет профессиональный арбитр – председатель Самарской городской федерации футбола Сергей Марушко.

После матча ребята получат призы и подарки, в том числе – новогодние наборы с символикой Самары, города-организатора ЧМ-2018.

Также планируется подведение итогов акции «Ёлка подарков» и конкурса детских рисунков, реализованных клубом при поддержке СМИ. Будет работать интерактивная зона с приставкой и футбольными симуляторами. Все ребята будут обеспечены горячим питанием от партнера клуба, сообщает пресс-служба облправительства. 
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