Билеты на матч "Крылья Советов" – "Локомотив" в продаже с 14 августа
14 августа 2018 00:06
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В удаленных кассах билеты будут реализовываться по следующим адресам:
1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.
2. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.
3. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.
4. ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17.
5. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)
6. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.
7. ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52А.
Время работы удаленных касс – в режиме ТЦ. Время работы кассы в ТЦ "Сила Спорта" – с 10:00 до 20:30.
Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч только в сопровождении взрослых. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектор D114. Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении). Скидка 50% предоставляется инвалидам-колясочникам на специально оборудованные места трибун C, D, (B) на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117 (билет включает разовую парковку).
Билеты не продаются в сектора D113 (1/2), D115 (1/2), 5 ярус трибуны D и А, 3 и 4 ярус трибуны В и D.
Система продажи "электронных билетов" не может быть подключена к системе обработки персональных данных граждан РФ, поэтому проверка достоверности предоставляемых в электронном виде номеров паспортов и свидетельств о рождении, а также их родственных связей, не представляется возможным. В связи с этим скидки на детские билеты и возможно сделать лишь при личном обращении, передает пресс-служба ФК "КС".
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