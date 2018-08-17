Билеты на матч "Крылья Советов" - "Локомотив" можно приобрести в удаленных кассах и на стадионе "Металлург"
17 августа 2018 21:17
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В пятницу и субботу билеты можно приобрести в удаленных кассах и на стадионе "Металлург".
Также в продаже есть электронные билеты. Вся доступная информация - здесь, передает fckssamara.
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