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Билеты на "Крылья Советов" – "Краснодар" в продаже с 18 сентября

17 сентября 2018 21:24
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Дети до 4 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.
Во вторник, 18 сентября, открывается продажа билетов на матч 8-го тура РПЛ сезона 2018/2019 "Крылья Советов" – "Краснодар". Игра пройдет на "Самара Арене" 24 сентября в 19:30. Стоимость билетов от 300 рублей. С полным порядком цен можно ознакомиться в таблице. Приобрести билеты можно в кассах СК "Металлург", удаленных кассах, а также в разделе "электронные билеты" на клубном сайте.

В удаленных кассах билеты будут реализовываться по следующим адресам:

1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.

2. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.

3. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.

4. ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17.

5. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)

6. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.

Время работы удаленных касс с 10:30, а далее в режиме ТЦ. Время работы кассы в ТЦ "Сила Спорта" – с 10:30 до 20:30.

Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч только в сопровождении взрослых. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектор D515 (сектор активной поддержки). Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении). Скидка 50% предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению на специально оборудованные места трибун C, D, (B) на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B,С,D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп продаются в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:30.

Дети до 4 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.

Билеты не продаются в сектора D514 (1/2), D516 (1/2).

Cектора 5 яруса трибун D, B и A открываются для продажи после заполнения 2 и 5 яруса трибуны С.

Система продажи "электронных билетов" не может быть подключена к системе обработки персональных данных граждан РФ, поэтому проверка достоверности предоставляемых в электронном виде номеров паспортов и свидетельств о рождении, а также их родственных связей, не представляется возможным. В связи с этим скидки на детские билеты возможно сделать лишь при личном обращении, передает пресс-служба ФК "КС".


 
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