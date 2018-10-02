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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Билеты на "Крылья Советов" – "Динамо" в продаже

2 октября 2018 18:54
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Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч только в сопровождении взрослых.
С сегодняшнего дня открыта продажа билетов на матч 10-го тура РПЛ сезона 2018/19 "Крылья Советов" – "Динамо". Игра пройдет на "Самара Арене" 6 октября в 15:00.

Стоимость билетов от 300 рублей. С полным порядком цен можно ознакомиться в таблице.

Приобрести билеты можно в разделе "электронных билетов" на клубном сайте, а также в следующих кассах:

1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.

2. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.

3. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.

4. ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17.

5. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)

6. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.

7. СК "Металлург", ул. Строителей, 1.

Время работы касс с 10:30, а далее в режиме ТЦ. Время работы кассы в ТЦ "Сила Спорта" – с 10:30 до 20:30, кассы СК "Металлург" – с 11:00 до 19:00.

Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч только в сопровождении взрослых. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектор D515 (сектор активной поддержки). Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении). Скидка 50% предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению на специально оборудованные места трибун C, D, (B) на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B,С,D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп продаются в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:30.

Дети до 4 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.

Билеты не продаются в сектора D514 (1/2), D516 (1/2).

Cектора 5 яруса трибун D, B и A открываются для продажи после заполнения 2 и 5 яруса трибуны С.

Система продажи "электронных билетов" не может быть подключена к системе обработки персональных данных граждан РФ, поэтому проверка достоверности предоставляемых в электронном виде номеров паспортов и свидетельств о рождении, а также их родственных связей, не представляется возможным. В связи с этим скидки на детские билеты возможно сделать лишь при личном обращении, передает пресс-служба ФК "КС". 
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