Билеты на "Крылья Советов" – "Арсенал" в продаже с 20 марта
19 марта 2019 17:57
81
Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч только в сопровождении взрослых. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектор D114 (сектор активной поддержки). Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении). Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.
Скидка 50% предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B, С, D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп продаются в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:30.
Билеты не продаются в сектора D113 (½), D115 (½).
При покупке билета в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург" в зону гостеприимства разовый автопропуск – в подарок (количество парковочных мест ограничено). Для держателей карт банка "Солидарность" при покупке билетов на матч предоставляется скидка в размере 10% в официальных магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта".
Адреса касс:
1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.
2. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.
3. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.
4. ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17.
5. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)
6. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.
7. СК "Металлург", ул. Строителей, 1.
8. ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52А.
Время работы касс с 10:30 и далее в режиме работы ТЦ. Время работы кассы в ТЦ "Сила Спорта" – с 10:30 до 20:30, в магазине на стадионе "Металлург" – с 11:00 до 19:00.
Система продажи "электронных билетов" не может быть подключена к системе обработки персональных данных граждан РФ, поэтому проверка достоверности предоставляемых в электронном виде номеров паспортов и свидетельств о рождении, а также их родственных связей, не представляется возможным. В связи с этим скидки на детские билеты возможно сделать лишь при личном обращении, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
736
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
600
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
873
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7997
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8474
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8205
Спорт в регионе
19 марта 2019 17:57
Билеты можно приобрести в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Сила Спорта" и онлайн на клубном сайте с 20 марта, в кассах города – с 21... Спорт в регионе
81
18 марта 2019 22:39
В матчах отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Казахстана. Спорт в регионе
251
18 марта 2019 21:30
За свою комбинацию в финале на кольцах. Спорт в регионе
241
18 марта 2019 21:01
4215 зрителей в среднем на матче (вместимость "Лада Арены"- 6000) Спорт в регионе
256
18 марта 2019 15:09
Лучший бомбардир команды в этом сезоне Максим Канунников, отметившийся победным голом в ворота "Анжи", ответил на вопросы www.KC-CAMAPA.ru. Спорт в регионе
328
18 марта 2019 14:52
В соревнованиях участвовали 378 спортсменов из 48 стран. Спорт в регионе
300
18 марта 2019 14:49
На теннисных кортах "Тольятти Теннис Центр" завершилось командное первенство России среди юношей и девушек до 15 лет. Спорт в регионе
273
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
312
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
305
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
737
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
483
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1433
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
634
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
378
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1536
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1705
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
909
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
866
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1317
Мероприятия