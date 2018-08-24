Билеты на "Крылья Советов" – "Анжи": 25 августа, по техническим причинам удаленные кассы начнут свою работу с 13:00
24 августа 2018 21:35
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С полным порядком цен можно ознакомиться в таблице. Приобрести билеты можно в удаленных кассах, а также в разделе "электронных билетов" на клубном сайте. В кассах стадиона "Металлург" билеты можно приобрести с 27 августа (время работы – с 11:00 до 19:00).
В удаленных кассах билеты будут реализовываться по следующим адресам:
1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.
2. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.
3. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.
4. ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17.
5. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)
6. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.
Время работы удаленных касс – в режиме ТЦ. Время работы кассы в ТЦ "Сила Спорта" – с 10:00 до 20:30.
Внимание! В субботу, 25 августа, по техническим причинам удаленные кассы начнут свою работу с 13:00.
Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч только в сопровождении взрослых. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектор D114 (сектор активной поддержки). Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении). Скидка 50% предоставляется инвалидам-колясочникам на специально оборудованные места трибун C, D, (B) на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B,С,D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп продаются на СК "Металлург" в 1 корпусе в будние дни с 11:00 до 17:00 (кроме дня матча) и в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:30.
Дети до 4 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.
Билеты не продаются в сектора D113 (1/2), D115 (1/2), 5 ярус трибуны В.
Система продажи "электронных билетов" не может быть подключена к системе обработки персональных данных граждан РФ, поэтому проверка достоверности предоставляемых в электронном виде номеров паспортов и свидетельств о рождении, а также их родственных связей, не представляется возможным. В связи с этим скидки на детские билеты возможно сделать лишь при личном обращении, передает пресс-служба ФК "КС".
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