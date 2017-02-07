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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Биатлонист ЦСКА/Самара Никита Поршнев выиграл спринт на первенстве Европы-2017 в Чехии

7 февраля 2017 19:40
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В Чехии завершились соревнования в рамках юниорского первенства Европы-2017.

Спортсмен ЦСКА/Самара Никита Поршнев с одним промахом одержал победу в спринте, на

1,4 секунды опередив австрийца Себастьяна Триксля. Бронзовую награду завоевал украинец

Антон Дудченко, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара. 
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