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Биатлонист Гараничев пробежал лишний штрафной круг и лишился медали чемпионата мира

11 марта 2019 19:39
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На последнем, четвертом огневом рубеже 31-летний спортсмен допустил один промах, но пробежал два штрафных круга, заняв в итоге девятое место.
Российский биатлонист Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг во время гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, передает newsru.com.

На последнем, четвертом огневом рубеже 31-летний спортсмен допустил один промах, но пробежал два штрафных круга, заняв в итоге девятое место.

После заключительного точного выстрела мишень долго закрывалась, что и сбило с толку биатлониста.

"Какая-то невнимательность, наверное, надо было посмотреть еще раз, но по ощущениям казалось, что не попал. Механическая установка должна закрываться побыстрее, ведь я не сразу ушел, видел, что она не закрылась", - приводит слова биатлониста ТАСС.

Без этого досадного недоразумения спортсмен оказался бы в тройке призеров. Напомним, что на февральском этапе Кубка мира в США Гараничев пропустил гонку преследования, опоздав на старт.

Победил в воскресенье украинец Дмитрий Пидручный, вторым стал норвежец Йоханнес Бё, досрочно выигравший общий зачет Кубка мира, третьим стал француз Кентен Фийон Майе. 
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