Белорусы перестанут считаться легионерами в российском спорте
12 декабря 2018 23:31
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— На протяжении нескольких лет мы работали, обсуждали это с юристами, было принято решение, что сначала белорусские хоккеисты смогут наравне с российскими хоккеистами выступать в командах, на которые не будут распространяться ограничения.
Также принято решение в отношении других спортсменов, других командных видов спорта — футбола, гандбола, баскетбола и ряд других. Буквально в течение нескольких недель это решение вступит в силу, — заявил Колобков.
Если в хоккее правило уже начало действовать, то в других видах спорта существует более сложная процессуальная процедура. Однако в ближайшее время закон должен заработать.
Фото: соцсети
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