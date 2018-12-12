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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Белорусы перестанут считаться легионерами в российском спорте

12 декабря 2018 23:31
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Один из лучших белорусов в российском футболе — Тимофей Калачёв.
Соответствующее решение должно вступить в силу в ближайшее время. В хоккее оно уже действует. После встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко министр спорта России Павел Колобков сообщил о принятии важного для российского спорта решения. Теперь все спортсмены из соседней страны не будут считаться легионерами в РФ, передает life.ru.

— На протяжении нескольких лет мы работали, обсуждали это с юристами, было принято решение, что сначала белорусские хоккеисты смогут наравне с российскими хоккеистами выступать в командах, на которые не будут распространяться ограничения.

Также принято решение в отношении других спортсменов, других командных видов спорта — футбола, гандбола, баскетбола и ряд других. Буквально в течение нескольких недель это решение вступит в силу, — заявил Колобков.

Если в хоккее правило уже начало действовать, то в других видах спорта существует более сложная процессуальная процедура. Однако в ближайшее время закон должен заработать. 


Фото:  соцсети
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