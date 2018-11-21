Бегуны ЦСКА/Самара взяли «золото» и эстафетное «серебро» Всероссийского турнира по легкой атлетике

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В Казанском Центральном футбольно-легкоатлетическом манеже завершился Всероссийский турнир по легкой атлетике памяти Заслуженного тренера России Юрия Красильникова. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов 1999-00, 2001-02, 2003-04гг.р. из разных городов и регионов страны, в том числе из Нижнекамска, Азнакаево, Перми, Чебоксар, Кирова, Самары, Ульяновска, Саранска, Люберец, Пензы, Сызрани, Ульяновска и т.д.В первый день воспитанник тренера по легкой атлетике самарского филиала ЦСКА Валентины Гришкиной Владислав Миркулов занял 1 место в беге на 400 метров. Другой армейской легкоатлетке Полине Осиной на этой же дистанции не хватило 2 сотых секунды до 3 места – четвертый результат.Во второй день отличилась самарская четверка - Андрей Ляпин, Георгий Кошубин, Владислав Миркулов, Никита Агафонов. Бегуны спортшколы ЦСКА/Самара выиграли «серебро» в эстафете 4х100 м, уступив казанским спортсменам, но оставив на третьем месте также казанцев.Выступление своих подопечных пресс-центру ЦСКА прокомментировала старший тренер спортивной команды самарского филиала ЦСКА Валентина Гришкина:- Сейчас у ребят осенний подготовительный период. Спортсмены выполняют большой беговой объём, прыжковую и силовую работу. Выступали на турнире, не снижая нагрузки, и показали неплохие результаты. Этот старт дал понимание, над чем надо поработать в ближайшее время, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.