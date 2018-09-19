Беда не приходит одна. Вратаря "Спартака" наказали за неприличные жесты с трибун
19 сентября 2018 21:57
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- Мы получили фотографию Селихова с неприличными жестами. На заседание был приглашён сам Селихов. Что касается Селихова: за публичную демонстрацию оскорбительного жеста в отношении лиц штраф на 50 тысяч рублей и условная дисквалификация на два матча с установлением испытательного срока до конца текущего сезона, - прокомментировал РИА "Новости" глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
Кроме того, клуб оштрафовали на 140 тысяч рублей за оскорбительные кричалки в адрес фанатов "Ахмата", ещё 20 тысяч "Спартаку" придётся заплатить за несогласованный баннер.
Селихов в настоящее время восстанавливается после травмы, он должен вернуться в строй в середине ноября. Если он ещё раз нарушит регламент, его дисквалификация вступит в силу.
В "Спартаке" и без того сейчас бушует скандал. Он вспыхнул после того, как Андрей Ещенко и Денис Глушаков поставили лайки под видео артиста Дмитрия Назарова, где он в стихах раскритиковал Карреру. Футболистов вывели из основного состава, Глушакова лишили капитанской повязки.
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