Баскетбольная "Самара" завершила регулярный чемпионат российский Суперлиги на 2 месте
17 марта 2019 21:54
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Впереди - плей-офф.
Главная борьба - впереди, желаем нашей команде не сбавлять обороты, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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